В многоэтажке Кривого Рога произошел пожар: один человек погиб, двое пострадали, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По прибытию к месту пожарные установили, что пожар возник в квартире на 6-м этаже 9-ти этажного жилого дома.

По информации спасателей, огнем было уничтожено домашнее имущество, металлопластиковый балконный блок и домашнее имущество на площади 25 кв. метров и на 7-м этаже в квартире повреждена металлопластиковая балконная рама, уничтожен наружный блок кондиционера на площади 2 кв. метра.

Во время пожара погиб мужчина (данные устанавливаются) и пострадали 2 человека, в том числе 1 ребенок.

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Хозяйка квартиры 1982 года рождения самостоятельно обратилась к работникам скорой медицинской помощи и была госпитализирована с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" в Криворожскую городскую больницу. Ее ребенка мальчика 2016 рождения с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализировали в Криворожскую детскую больницу.



Фото: сайт ГСЧС

Пожар локализован в 20:20 и ликвидирован 20:36.