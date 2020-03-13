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13.03.20 14:31

Суд арестовал на 2 месяца Новотного, подозреваемого в похищении Вербицкого и Луценко во время Евромайдана. ФОТО

Суд арестовал на 60 суток подозреваемого в похищении активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого Ивана Новотного.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-нардеп, потерпевший в данном деле Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Суд только что дал 60 суток ареста Новотному Ивану Ярославичу по подозрению в похищении Юрия Вербицкого и меня во время событий Майдана. Это уже ВТОРОЙ задержанный за последнюю неделю", - рассказал он.

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Суд арестовал на 2 месяца Новотного, подозреваемого в похищении Вербицкого и Луценко во время Евромайдана 01
Суд арестовал на 2 месяца Новотного, подозреваемого в похищении Вербицкого и Луценко во время Евромайдана 02
Суд арестовал на 2 месяца Новотного, подозреваемого в похищении Вербицкого и Луценко во время Евромайдана 03

Напомним, подозреваемый в похищении и убийстве Вербицкого во время Майдана Сергей Мыслывый был задержан 10 марта 2020 года. 12 марта суд арестовал его на 2 месяца.

12 марта стало известно, что ГБР задержало еще одного подозреваемого в похищении и убийстве Вербицкого во время Майдана.

Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.

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