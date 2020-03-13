Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
13.03.20 16:23

Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо. ФОТОрепортаж

За срыв презентации Национальной платформы примирения и единства советника секретаря СНБО Сергея Сивохо прокуратура просит отправить под круглосуточный домашний арест члена Национального корпуса, ветеранов АТО Сашу Волкова.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Сашу Волкова подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц (Статья 296 ч. 2 УКУ). Прокуратура ходатайствует о его круглосуточном домашнем аресте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тем временем, под зданием Печерского райсуда Киева проходит акция в поддержку задержанных вчера за срыв презентации Национальной платформы примирения и единства советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Митингующие разместили баннер и скандируют :"Волю ветеранам".

На данный момент суд рассматривает ходатайства защиты Волкова, а также вопрос приобщения к материалам ходатайства характеристик Волкова.

Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо 01
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо 02
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо 03
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо 04
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо 05

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

Напомним, 12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.

Также прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100