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13.03.20 16:41

Таможенники не допустили вывоз около 40 тыс. медицинских масок в Польшу. ФОТО

Сотрудники Галицкой таможни Государственной таможенной службы Украины не допустили два случая вывоза из страны в Польшу почти 40 тыс. медицинских масок.

Об этом говорится в сообщении Галицкой таможни Гостаможслужбы в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Так, двое граждан, жители Киева, прибыли в пункт пропуска "Шегини-Медика" для выезда в Польшу по личным делам легковым автомобилем. Во время таможенного контроля сообщили, что перевозят около 28 тыс. одноразовых медицинских масок, которые приобрели в аптеках, о чем свидетельствовали фискальные чеки", - говорится в сообщении.

Таможенники не допустили вывоз около 40 тыс. медицинских масок в Польшу 01

По информации таможни, из-за временного ограничения экспорта товаров противоэпидемического назначения медицинские маски не пропустили.

Таможенники не допустили вывоз около 40 тыс. медицинских масок в Польшу 02

Помимо этого, в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенне" гражданин Польши пытался вывезти из Украины 11 тыс. штук таких масок.

В сообщении отмечается, что в обоих случаях граждане вернулись в Украину.

Таможенники не допустили вывоз около 40 тыс. медицинских масок в Польшу 03

Напомним, Кабинет министров Украины ввел до 6 июня запрет на экспорт средств индивидуальной защиты отечественного производства, в том числе медицинских масок.

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