Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
13.03.20 17:01

Церковь и автовокзал на Житомирщине, которые посещала умершая накануне от коронавируса женщина, дезинфицировали, - ОГА. ВИДЕО+ФОТО

На Житомирщине дезинфицировали церковь и автовокзал, который посещала умершая сегодня от коронавируса жительница Радомышля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"По результатам оперативного штаба проведена дезинфекция двух помещений, где находилась больная коронавирусом", - заявил он.

На кадрах видно, как проводилось обеззараживание автовокзала в Радомышле и церкви, которая находится на ул. Большой Житомирской, 136.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса. Скончалась больная в г. Радомышль Житомирской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителя Бердичева, вернувшегося из Италии, проверяют на коронавирус, - глава Житомирской ОГА Бунечко

Церковь и автовокзал на Житомирщине, которые посещала умершая накануне от коронавируса женщина, дезинфицировали, - ОГА 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100