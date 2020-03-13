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13.03.20 18:31

Табу платформы примирения, коварство "русского мира", капитуляция. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Табу платформы примирения, коварство русского мира, капитуляция. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Приказ выполнил

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минске подписан акт о капитуляции Украины в войне за независимость - это госизмена, - Бутусов о создании "консультативного совета" с представителями ОРДЛО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Субъектность ОРДЛО и статус гаранта-наблюдателя для РФ: СМИ опубликовали минские протоколы о "консультативном совете". ДОКУМЕНТ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия - агрессор, а не международный наблюдатель, - Турчинов

Табу платформы примирения, коварство русского мира, капитуляция. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Упал или нет... Какая разница!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". ВИДЕО

Табу платформы примирения, коварство русского мира, капитуляция. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

– Есть халурка...

Табу платформы примирения, коварство русского мира, капитуляция. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Внутренняя гармония

Табу платформы примирения, коварство русского мира, капитуляция. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Табу платформы примирения

Табу платформы примирения, коварство русского мира, капитуляция. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Коварство "русского мира"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак стал первым украинским чиновником, подписавшим общий документ с террористами, - Седлецкая. ДОКУМЕНТ

Табу платформы примирения, коварство русского мира, капитуляция. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Поводырь

Табу платформы примирения, коварство русского мира, капитуляция. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Прогулка в Гаагу

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