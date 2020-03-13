Табу платформы примирения, коварство "русского мира", капитуляция. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Приказ выполнил
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минске подписан акт о капитуляции Украины в войне за независимость - это госизмена, - Бутусов о создании "консультативного совета" с представителями ОРДЛО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Субъектность ОРДЛО и статус гаранта-наблюдателя для РФ: СМИ опубликовали минские протоколы о "консультативном совете". ДОКУМЕНТ
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия - агрессор, а не международный наблюдатель, - Турчинов
Упал или нет... Какая разница!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". ВИДЕО
– Есть халурка...
Внутренняя гармония
Табу платформы примирения
Коварство "русского мира"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак стал первым украинским чиновником, подписавшим общий документ с террористами, - Седлецкая. ДОКУМЕНТ
Поводырь
Прогулка в Гаагу
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