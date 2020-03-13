Погибшего на Донбассе воина 72-й ОМБ Богдана Петренко похоронили в Фастове. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на Фейсбук-странице Фастовской РГА.

В сообщении отмечается: "13 марта Фастовщина прощалась с Богданом Петренко, бойцом 72-й механизированной бригады ОМБр им.Черных Запорожцев, который 4 марта получил тяжелое ранение в голову и, к сожалению, 10 марта умер, не приходя в сознание.

Отдать последний долг пришли руководство района и города, родные, друзья, боевые товарищи, знакомые и просто те люди, которые сочувствуют горю большой потери 23-летнего юноши. Честный, мужественный сын своей страны положил жизнь за свободу и независимость государства, приняв участие в боевых действиях на востоке Украины".

"Соболезнования родным Богдана выразил исполняющий обязанности председателя Фастовского райгосадминистрации Юрий Волков, председатель Фастовского районного совета Геннадий Сиваненко, Фастовский городской голова Михаил Нетяжук. Никакие слова не облегчат горе близких. Вся громада Фастовского района и города склоняет свои головы в знак вечной памяти погибшего воина и приносит глубокие соболезнования семье погибшего, его родным и близким людям, тем, кто бок о бок с ним отстаивал и защищал территорию родной страны от захватчика", - отмечается в тексте.

"Хоронили Богдана Александровича Петренко под Гимн Украины, салют из автоматов, горькие слезы десятков людей на Аллее Славы на фастовском Интернациональном кладбище, где покоятся с миром другие погибшие воины.

В связи с тяжелой утратой, 13 марта объявлен трехдневный День траура в Фастовском районе", - отмечается в сообщении.

У него остались родители, сестра и сын.













