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13.03.20 20:24

Возле Офиса Президента проходит акция "Не допустим Минской зрады!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле Офиса Президента на улице Банковой проходит акция "Не допустим Минской зрады!"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Новая власть решила официально признать террористов и сесть с ними за стол переговоров. Признание их субъектами на международной арене, а не марионетками Путина - это капитуляция, которой от нас хотела Россия!", - заявляют организаторы акции. Они призывают не допустить подписания "новых минских договоренностей с Россией".

Возле Офиса Президента проходит акция Не допустим Минской зрады! 01
Возле Офиса Президента проходит акция Не допустим Минской зрады! 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путинская хотелка о переговорах напрямую с террористами": реакция пользователей на странице ОП в связи с созданием "консультативного совета" по Донбассу

Возле Офиса Президента проходит акция Не допустим Минской зрады! 03
Возле Офиса Президента проходит акция Не допустим Минской зрады! 04

Возле Офиса Президента проходит акция Не допустим Минской зрады! 05
Возле Офиса Президента проходит акция Не допустим Минской зрады! 06

Также читайте: Ермак: Украина ранее в Минске взяла на себя обязательство согласовывать ряд вопросов с "представителями" ОРДЛО

Возле Офиса Президента проходит акция Не допустим Минской зрады! 07

Как сообщалось ранее, в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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