Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
13.03.20 21:28

"Ермак- х#йло", - митингующие под ОП против новых договоренностей в Минске, отнесли свои требования в канцелярию Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 13 марта под офисом президента состоялась акция протеста против компромиссов с донецкими террористами на переговорах в Минске.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После выступления лидера партии "Голос" требования митингующих были переданы в президентский офис.

Митингующие зажгли фаеры.

Среди лозунгов особенно выделялся "Ермак- х#йло".

Ермак- х#йло, - митингующие под ОП против новых договоренностей в Минске, отнесли свои требования в канцелярию Зеленского 01
Ермак- х#йло, - митингующие под ОП против новых договоренностей в Минске, отнесли свои требования в канцелярию Зеленского 02
Ермак- х#йло, - митингующие под ОП против новых договоренностей в Минске, отнесли свои требования в канцелярию Зеленского 03
Ермак- х#йло, - митингующие под ОП против новых договоренностей в Минске, отнесли свои требования в канцелярию Зеленского 04
Ермак- х#йло, - митингующие под ОП против новых договоренностей в Минске, отнесли свои требования в канцелярию Зеленского 05
Ермак- х#йло, - митингующие под ОП против новых договоренностей в Минске, отнесли свои требования в канцелярию Зеленского 06
Ермак- х#йло, - митингующие под ОП против новых договоренностей в Минске, отнесли свои требования в канцелярию Зеленского 07

Фото, видео - Олег Богачук

11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Обращение на своих страницах в Фейсбуке запостили в частности Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив.

Читайте также: Речь не идет о правовом признании "представителей" ОРДЛО и прямых переговорах с ними, - Ермак

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100