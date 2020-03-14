Погибшего на Донбассе бойца 131-го ОРБ Андрея Ведешина проводили в последний путь на Виннитчине, - ОТГ. ФОТОрепортаж

Об этом на своей facebook-странице сообщает Тульчинский городской объединенная территориальная община, информирует Цензор.НЕТ.
Фото: facebook.com/radatulchin
Андрей Александрович Ведешин родился 4 февраля 1986 года. Окончил Национальную юридическую академию в Харькове. Работал участковым инспектором полиции в родном селе. В мае 2017 года поступил на военную службу по контракту. 10 марта утром в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик ГАЗ-66 получил тяжелые ранения и скончался во время эвакуации вертолетом.
У него остались мать, брат, жена и дочь.