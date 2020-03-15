COVID-19: украинские отели вводят беспрецедентные меры безопасности. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ пообщался с руководством отельного комплекса "Три сини та донька" на Львовщине, чтобы подробней узнать о предпринимаемых шагах.

По словам владельца комплекса Валентина Ничипоренко, практически с начала марта осуществляется ряд мер, чтобы максимально обезопасить отдыхающих от возможного заражения коронавирусом.

"Хотя клиентам такие мероприятия и доставляют определенный дискомфорт, они соглашаются с тем, что без них сейчас не обойтись. Мы же, в свою очередь, считаем, что в нынешних условиях все подобные нашему комплексы должны прибегнуть к аналогичным шагам", - отмечает Ничипоренко.

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В частности, противоэпидемические меры включают в себя бесконтактное измерение температуры всех проживающих на территории комплекса, постоянное кварцирование помещений, а также их обработку дезсредствами, предоставление препаратов для дезинфекции рук.

В отель не поселяют гостей с коротким сроком пребывания и иностранцев. Территория комплекса также закрыта для всех непроживающих в нем, а персонал проходит ежедневную проверку.

Кроме того, отелем заказаны экспресс-тесты для выявления коронавируса. Через неделю каждый человек при поселении будет в обязательном порядке проходить проверку с их помощью.







Проверка температуры в разных локациях комплекса





Дезинфекция на стойке регистрации и в ресторане







Кварцирование общих зон и комнат гостей

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В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

В Украине ввели ограничения для предотвращения возможного распространения коронавируса.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.