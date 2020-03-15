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15.03.20 15:31

ОПОРА заявляет о нарушениях на довыборах в 179 округе на Харьковщине. ФОТО

Наблюдатели зафиксировали на довыборах в 179 округе случаи выдачи бюллетеней одним членом комиссии, попытки заранее заполнить избирательную документацию, наличие агитационных материалов в не отведенных для агитации местах в день голосования.

Отчет о нарушениях по состоянию на 12:00 ОПОРА обнародовала на своем сайте, информирует Цензор.НЕТ.

"Выдача бюллетеней одним членом комиссии пока является самым распространенным из нарушений в работе участковых избирательных комиссий во время голосования. Случаи были зафиксированы наблюдателями на УИК №630533, №630541, №630542, №630530, №630569, №630535. Нарушения были устранены после обращений наблюдателей ОПОРЫ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время утреннего заседания были зафиксированы единичные случаи не ведение протоколов заседания - на УИК №630535, №630569, №630542, №630533. В большинстве случаев нарушения устранены по обращению в комиссию наблюдателя ОПОРЫ.

"Также на ряде УИК наблюдатели останавливали попытки заранее заполнить избирательную документацию: протоколы о подсчете и наклейки", - добавили в ОПОРЕ.

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В течение дня наблюдатели фиксировали наличие агитации, которая преимущественно размещалась на электроопорах.

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По соответствующим фактам наблюдатель готовит заявление в правоохранительные органы.

В полиции Харьковской области корреспонденту "Укринформа" сообщили, что по состоянию на 12:00 не получили ни одного заявления о правонарушениях на участках.

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Сегодня в 179 округе на Харьковщине проходят промежуточные выборы народного депутата Украины. Все избирательные участки открылись вовремя.

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