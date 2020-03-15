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15.03.20 16:05

Неизвестные взорвали банкомат в Харькове и забрали деньги. ФОТО

Банкомат взорвали около 3 часов ночи при помощи самодельного взрывного устройства. Сколько именно денег забрали похитители, в полиции пока не знают.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сообщение о взрыве банкомата, расположенном на первом этаже жилого многоэтажного дома по улице Салтовское шоссе, поступило в полицию 15 марта около 3:00", — сказано в сообщении.

Следователи и оперативники осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства.

По предварительным данным, банкомат взорвали при помощи самодельного взрывного устройства.

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"Следственным Немышлянская отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет", — сообщили в полиции.

Сейчас полицейские разыскивают подрывников.

Неизвестные взорвали банкомат в Харькове и забрали деньги 01
Неизвестные взорвали банкомат в Харькове и забрали деньги 02
Неизвестные взорвали банкомат в Харькове и забрали деньги 03
Неизвестные взорвали банкомат в Харькове и забрали деньги 04

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