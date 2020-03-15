На довыборах в 179 округе провокаторы пугают избирателей коронавирусом, - КИУ. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает Комитет избирателей Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"На территории рынка в Краснограде неустановленные лица объясняют избирателям, что в стране карантин, и выборы в округе отменены", — сказано в сообщении.

Кроме этого, на участке №631020 молодые люди делали членам участковой избирательной комиссии замечания из-за отсутствия у тех медицинских масок, и при этом вели стрим-трансляцию. Представиться молодые люди отказались отмечают в КИУ.

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"Харьковская ОГА и районные государственные администрации округа полностью не отреагировали на обращение ЦИК (постановление ЦИК 75 от 12.03.2020). Так, УИК не обеспечены антисептическими средствами и масками", — отметили в Комитете избирателей.

Кроме этого, КИУ отмечает ненадлежащую организацию документооборота между ОИК и УИК (участок №№ 631042, 631000). Так, в результате несвоевременного предоставления копии постановления ОИК о замене членов УИК в вновь членов комиссий возникли проблемы с началом работы.

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Среди технических проблем — недостаточное количество ящиков. На участке №631019 выставлено 3 ящика вместо 4. УИК объясняет это тем, что один ящик непригоден к использованию (изношен).

Сегодня в 179 округе на Харьковщине проходят промежуточные выборы народного депутата Украины. Все избирательные участки открылись вовремя.



