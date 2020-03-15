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15.03.20 17:46

10 миллионов медицинских масок завтра будут переданы в учреждения здравоохранения, - Шмыгаль. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Денис Шмыгаль и главный санитарный врач Виктор Ляшко проинспектировали областные медицинские склады.

Об этом глава правительства написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"На складах порядок:

- Маски - есть! - 10 млн.шт.

- Аппараты для искусственной вентиляции легких портативные - есть! - 69 шт.

- Пульсоксиметры - 1350 ед.

- Дыхательный аппарат ручной силиконовый - 1180 ед.

- Насос инфузионный - 1330 ед.

- Концентратор кислородный - 34 ед", — написал Шмыгаль.

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Премьер-министр заверил, что продолжает активно работать с производителями, поставщиками и продавцами масок и других средств индивидуальной защиты, чтобы нормализировать ситуации в аптеках.

"Есть предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в Украину миллионов масок и необходимого оборудования", — добавил он.

10 миллионов медицинских масок завтра будут переданы в учреждения здравоохранения, - Шмыгаль 01

10 миллионов медицинских масок завтра будут переданы в учреждения здравоохранения, - Шмыгаль 02
10 миллионов медицинских масок завтра будут переданы в учреждения здравоохранения, - Шмыгаль 03
10 миллионов медицинских масок завтра будут переданы в учреждения здравоохранения, - Шмыгаль 04
10 миллионов медицинских масок завтра будут переданы в учреждения здравоохранения, - Шмыгаль 05
10 миллионов медицинских масок завтра будут переданы в учреждения здравоохранения, - Шмыгаль 06
10 миллионов медицинских масок завтра будут переданы в учреждения здравоохранения, - Шмыгаль 07
10 миллионов медицинских масок завтра будут переданы в учреждения здравоохранения, - Шмыгаль 08
10 миллионов медицинских масок завтра будут переданы в учреждения здравоохранения, - Шмыгаль 09
10 миллионов медицинских масок завтра будут переданы в учреждения здравоохранения, - Шмыгаль 10
10 миллионов медицинских масок завтра будут переданы в учреждения здравоохранения, - Шмыгаль 11
10 миллионов медицинских масок завтра будут переданы в учреждения здравоохранения, - Шмыгаль 12
10 миллионов медицинских масок завтра будут переданы в учреждения здравоохранения, - Шмыгаль 13
10 миллионов медицинских масок завтра будут переданы в учреждения здравоохранения, - Шмыгаль 14
10 миллионов медицинских масок завтра будут переданы в учреждения здравоохранения, - Шмыгаль 15
10 миллионов медицинских масок завтра будут переданы в учреждения здравоохранения, - Шмыгаль 16

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