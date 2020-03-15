Вертолет Ми-8 Минобороны РФ случайно дал залп по жилому дому в Чите, никто не пострадал. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Baza, инцидент произошел 14 марта при разряжении боекомплекта вертолета Ми-35М на аэродроме "Черемушки" под Читой.

"Во время дежурной процедуры произошел сбой, и один из снарядов калибром 23 мм выстрелил. Он пролетел почти полтора километра и врезался в стену жилого дома. Местные жители сначала даже не поняли, что произошло и пожаловались в МЧС на "громкий хлопок". Прибывшие подразделения Росгвардии, МЧС и группа разминирования прочесали окрестности, осмотрели дом и обнаружили повреждение на уровне третьего этажа, - там, куда и угодил снаряд. Взрывом было повреждено остекление, межэтажное перекрытие и балкон", - говорится в публикации.

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Пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) уточнила, что инцидент произошел с вертолетом Ми-8, информирует газета.ru.

"14 марта 2020 года на аэродроме Черемушки г. Чита при обслуживании 23-миллиметровой пушки вертолета Ми-8 на земле, произошел одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома. Пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

По факту случившегося проводится проверка. Командование воинской части работает с местными властями по вопросу компенсации ущерба.





Фото: t.me/bazabazon

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