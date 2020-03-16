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16.03.20 10:48

Коронавирус, простуда, грипп: разница в симптомах и сходства. ИНФОГРАФИКА

При коронавирусе, гриппе и простуде существует ряд схожих симптомов, но есть и ряд признаков, более точно указывающих на наличие одного из этих заболеваний.

Соответствующую инфографику, используя данные ВОЗ, подготовило DW, передает Цензор.НЕТ.

Коронавирус, простуда, грипп: разница в симптомах и сходства 01

"На первом этапе заболевания симптомы нового коронавируса SARS-CoV-2 можно легко спутать с проявлениями гриппа и простуды. В большинстве случаев это повышенная температура, сухой кашель, нередко - затрудненное дыхание, мышечная боль, усталость. Однако различия все же есть.

У многих заразившихся инкубационный период заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2, может длиться до 14 дней или даже дольше. Часто он протекает легко и бессимптомно. Если вы испытываете неуверенность или опасения, стоит обратиться к врачу. При необходимости он отправит в лабораторию образец мокроты для проверки на наличие респираторных вирусов", - говорится в комментарии.

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В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

В Украине ввели ограничения для предотвращения возможного распространения коронавируса.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.

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