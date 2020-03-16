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16.03.20 11:22

Попытка вывоза 50 тыс. медицинских масок предотвращена на Волыни, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Правоохранители на Волыни пресекли попытку вывоза 50 тыс. респираторных масок. Запрет на их вывоз установлен ​​в связи с пандемией коронавируса в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Прокуроры Ковельской местной прокуратуры Волынской области совместно с таможенниками и пограничниками на территории пункта пропуска "Ягодин" задержали автомобиль, в котором обнаружили 50 000 респираторных масок. Запрет вывоза такого груза установлен постановлением Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 в рамках мероприятий по предотвращению распространения на территории Украины коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364-1 УК Украины).

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятый груз.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ограничение экспорта товаров противоэпидемического назначения будет действовать до 6 июня или пока будет такая необходимость.

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Попытка вывоза 50 тыс. медицинских масок предотвращена на Волыни, - Офис Генпрокурора 01
Попытка вывоза 50 тыс. медицинских масок предотвращена на Волыни, - Офис Генпрокурора 02

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