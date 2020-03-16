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16.03.20 12:24

СБУ на Закарпатье блокировала контрабанду 8 кг ртути, спрятанной в муке. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабанду в Евросоюз высокотоксичного опасного вещества - металлической ртути.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

По предварительной версии следствия, гражданин одной из европейских стран планировал незаконно переправить через государственную границу восемь килограммов ртути.

Транспортное средство злоумышленника правоохранители задержали в пункте пропуска "Ужгород". Во время углубленного осмотра автомобиля опасный "товар" обнаружили среди вещей иностранца. Емкости с ртутью злоумышленник спрятал в пакетах с мукой. Сейчас перевозчик задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности Украины, иностранцу объявлено о подозрении в контрабанде.

Продолжаются следственные действия.

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СБУ на Закарпатье блокировала контрабанду 8 кг ртути, спрятанной в муке 01
СБУ на Закарпатье блокировала контрабанду 8 кг ртути, спрятанной в муке 02
СБУ на Закарпатье блокировала контрабанду 8 кг ртути, спрятанной в муке 03
СБУ на Закарпатье блокировала контрабанду 8 кг ртути, спрятанной в муке 04
СБУ на Закарпатье блокировала контрабанду 8 кг ртути, спрятанной в муке 05

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