COVID-19: рецепт самодельного антисептика от ВОЗ. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, ВОЗ поделилась простым рецептом изготовления антисептика, а наглядную инструкцию приготовления подготовило hromadske.

Для литра антисептика вам понадобится:

этиловый спирт 96% - 833 мл

перекись водорода 3% - 42 мл

глицерин 98% - 15 мл

Смешайте ингредиенты, добавьте немного дистиллированной или просто кипяченой воды. Количество воды определите, учитывая желаемую консистенцию.

Полученный раствор лучше разлить в несколько небольших емкостей, которые удобно носить с собой. Герметично закрытые бутылочки с готовой смесью нужно отложить на 72 часа. За эти три дня бактериальные споры, которые могли быть в посуде или в спирте, погибнут и антисептик будет полноценно выполнять свою функцию. ВОЗ рекомендует обрабатывать руки антисептиком не менее 30 секунд. Особое внимание следует уделять зоне под ногтями.

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