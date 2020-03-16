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16.03.20 17:25

COVID-19: рецепт самодельного антисептика от ВОЗ. ФОТО

Чтобы уберечься от инфицирования коронавирусом, Всемирная организация здравоохранения рекомендует самоизолироваться, как можно чаще мыть руки и регулярно пользоваться антисептиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ВОЗ поделилась простым рецептом изготовления антисептика, а наглядную инструкцию приготовления подготовило hromadske.

Для литра антисептика вам понадобится:

COVID-19: рецепт самодельного антисептика от ВОЗ 01

Смешайте ингредиенты, добавьте немного дистиллированной или просто кипяченой воды. Количество воды определите, учитывая желаемую консистенцию.

Полученный раствор лучше разлить в несколько небольших емкостей, которые удобно носить с собой. Герметично закрытые бутылочки с готовой смесью нужно отложить на 72 часа. За эти три дня бактериальные споры, которые могли быть в посуде или в спирте, погибнут и антисептик будет полноценно выполнять свою функцию. ВОЗ рекомендует обрабатывать руки антисептиком не менее 30 секунд. Особое внимание следует уделять зоне под ногтями.

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