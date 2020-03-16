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16.03.20 19:49

Зеленский 16 марта собирал олигархов на Банковой, - "Схемы". ФОТОрепортаж

Владимир Зеленский 16 марта собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента. Анонсов этого мероприятия не было.

Съемочная группа программы "Схемы" стала свидетелям визита олигархов на Банковую, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Около 17 часов на территорию Офиса Президента заехала машина олигарха Рината Ахметова, сообщил журналист Михаил Ткач.

Зеленский 16 марта собирал олигархов на Банковой, - Схемы 01
Автомобиль Рината Ахметова заехал на территорию ОП

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Впоследствии съемочная группа "Схем" зафиксировала здесь кортеж владельца холдинга DCH Александра Ярославского и основателя холдинга "Кернел Групп" Андрея Веревского.

Зеленский 16 марта собирал олигархов на Банковой, - Схемы 02
Кортеж Александра Ярославского

Зеленский 16 марта собирал олигархов на Банковой, - Схемы 03
Автомобиль Андрея Веревского

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Отмечается, что за час до встречи из Днепра в Киев также прилетел частный борт, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский.

"Схемы" попросили Офис президента предоставить полный список участников встречи и перечень вопросов, которые на ней обсуждались.

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