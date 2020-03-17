Украина начинает эвакуацию украинцев из Египта: пять самолетов отправлены на Борисполь, один - на Львов, - Кулеба. ФОТО

Об этом он написал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Коротко про утро иностранных дел. Шри-Ланка - 105 граждан Украины застряли. Но их будет явно больше. Узнаем про новых наших соотечественников там. Занимаемся ими. Посольство докладывает мне о принятых мерах", - сообщил Кулеба.
Он также сообщил, что SkyUp Airlines начал вывозить украинцев из Египта.
"Утром уже пять самолетов отправлены на Борисполь, один - на Львов. Консул помогает. Совместно с Владиславом Криклием работаем с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы помочь нашим гражданам", - отметил Кулеба.
Относительно эвакуации украинцев из Польшы - для этого было принято решение выделить автобусы.
"Польша - решили с главами Львовской (Максим Козицкий) и Волынской (Юрий Погуляйко) областных госадминистраций вопрос выделения дополнительных автобусов. Благодаря договоренностям наших пограничников с польскими (спасибо Сергею Дайнеко и его коллегам), наши автобусы заезжают в Польшу, собирают наших людей и перевозят их на территорию Украины. Консулы помогают, в отдельных случаях работают прямо на границе", - сообщил глава МИД.
Информации об эвакуации из других стран он пока не уточнил.
"Весь мир - ищем тесты на коронавирус и аппараты вентиляции легких", - добавил Кулеба.