"Кто ты, бл#дь, тот умник логистических наук из ОГА?": музыкант Харчишин описал абсурдность действий при проверке на коронавирус. ФОТОрепортаж

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я один из тех, кто оказался в группе риска, вернувшись из Италии в период вспышки эпидемии и впоследствии почувствовал все симптомы вируса, описанного в анамнезах COVID-19. Соответственно, посоветовавшись со страховой, было рекомендовало обратиться в скорую", - поделился Харчишин.

По словам исполнителя, скорая из пригорода Киева повезла его в город Белая Церковь.

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"Обследование и госпитализация является вынужденным, а не обязательным шагом и стала для меня единственной опцией, потому что в "багажнике": сухой кашель, одышка, температура, высокое давление, контакты с потенциально зараженными в итальянской больнице, посещенные аэропорты в Милане, Риме, Турине, Праге и путешествие за рулем из Ломбардии до Лигурии с остановками в многолюдных местах. Опять же, путешествие - не для развлечения", - пояснил Валерий.

Харчишин поделился, что в Белую Церковь его повезли, поскольку "пройти тест по-другому" на коронавирус ему не предложили.

"После нескольких бесплодных предложений изменить маршрут к Центральной Киевской больнице, вы решитесь отпустить скорую, чтобы добраться собственным авто/такси/с другом, чтобы не занимать оперативную машину многочасовым путешествием в соседний город, потому что вдруг, бригаде по вызову придется ехать спасать жизнь, вместо прогулки в БЦ, но вам точно откажут...На своем авто – "непаложено". Кто знает, может и логичная инструкция, но не за 100км! И вот, за каких-то полтора часа, вы в заветном "инфекционном" отделении больницы N3 Белой Церкви", - рассказал Валерий, как оказался в другом городе.

Однако, на месте выяснилось, что никаких тестов в больнице нет. И что сейчас они находятся в другом городе – Ирпене, откуда и ехала скорая.

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"Никаких тестов, в ночь с пятницы на субботу в назначенном Киевской ОГА центре борьбы с "COVED -19" нет. Они были в Ирпене (откуда скорая). На вопрос – для чего тогда меня привезли за 100км от Киева – разводят руками, говоря что-то о инструкции", - отметил Харчишин.

В результате выяснилось, что больница успела за собственные средства приобрести экспресс-тесты, однако те не показывают достоверный результат. А показывает его ПЦР-тест, материал из которого должны привезти обратно в Киев в единственную предназначенную для этого лабораторию.

"Тест таки сделали в воскресенье (попал в пятницу) в спецлаборатории Киева, показал отрицательный результат, но, с рентгеном у меня обнаружили одностороннюю пневмонию, которая позволила мне оставить бокс N1 с прекрасным видом на белую церковь в Белой Церкви", - сообщил Валерий.

"Все хорошо. В частной клинике, помощь не нужна! Для поддержания спокойствия. За время моего трехдневного пребывания в Белой Церкви, ни одного нового "больного" не привезли. Этаж был полностью пуст. Пожалуйста, не теряйте разума, но придерживайтесь банальных средств гигиены и самокарантина, вместо того чтобы бегать по магазинам, уничтожая годовые запасы масок, экспресс-тестов, гречки, батареек и туалетной бумаги, если, конечно, вы ее не собираетесь есть для профилактики. Говорят - помогает только хорватского и черногорского образца! Будьте здоровы! Берегите себя и близких!" - резюмировал Харчишин.