Нацгвардеец погиб в ДТП на Харьковщине. ФОТО

Об этом сообщили на сайте Генерального бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что утром 16 марта на автодороге Киев-Харьков-Довжанский автомобиль под управлением 25-летнего нацгвардейца врезался в бетонную опору моста.

"Старший лейтенант Нацгвардии, находясь на рулем автомобиля Audi и двигаясь в направлении Харькова, не справился с управлением и столкнулся с бетонной опорой моста. От полученных травм он умер на месте аварии", - сообщают в ГБР.

Правоохранители начали уголовное производство.

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