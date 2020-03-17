Бандиты в Херсоне вымогали у моряка несуществующий долг в $20 тыс. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.

Полицейские выяснили, что злоумышленники угрожали мужчине физической расправой и заставили написать расписку о том, что он должен им деньги.

Подозреваемых задержали при передаче им части суммы в размере 10 500 долларов США. Известно, что один из участников группы ранее был судим за имущественные преступления и имеет криминальные связи с вором в законе.

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Во время обысков в домовладениях фигурантов изъяты мобильные телефоны, банковские карты, пистолет, предмет похожий на гранату РГД-5, большое количество ножей и деньги, полученные от преступной деятельности.











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Сейчас двух фигурантов дела задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и ч. 2 ст. 189 "Вымогательство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.