Житель Лисичанска, стрелявший 15 марта в продавщицу в магазине, "сдал" правоохранителям свой схрон с оружием, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как оказалось, подозреваемый в покушении на убийство и разбойном нападении (статьи 15, 115 и 187 УК Украины) сделал в лесопосадке возле автодороги из города Лисичанска в Горное схрон, где хранил корпуса гранат РГД-5 и Ф-1, пулеметная лента с 40 патронами калибра 7,62 мм, 444 патронов калибра 12,7 мм, 7,62 мм, 5,45 мм, 3 магазина к АК, дымовая шашка, 5 рычагов взвода УРЗ ГМ, 1 подсумок, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

По данному факту возбуждено еще одно уголовное производство по статье 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Следственным и оперативникам во время досудебного следствия предстоит выяснить еще много вопросов относительно целей хранения, источников приобретения этих опасных предметов и подобного.

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