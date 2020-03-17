Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
17.03.20 23:29

Житель Лисичанска, стрелявший 15 марта в продавщицу в магазине, "сдал" правоохранителям свой схрон с оружием, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во время проведения досудебного следствия по уголовному производству, открытому в отношении жителя Лисичанска, который 15 марта в магазине выстрелил из пистолета в живот продавщицы и убежал, следователи вместе с оперативниками "вышли" и на этот схрон.

Как оказалось, подозреваемый в покушении на убийство и разбойном нападении (статьи 15, 115 и 187 УК Украины) сделал в лесопосадке возле автодороги из города Лисичанска в Горное схрон, где хранил корпуса гранат РГД-5 и Ф-1, пулеметная лента с 40 патронами калибра 7,62 мм, 444 патронов калибра 12,7 мм, 7,62 мм, 5,45 мм, 3 магазина к АК, дымовая шашка, 5 рычагов взвода УРЗ ГМ, 1 подсумок, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

По данному факту возбуждено еще одно уголовное производство по статье 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Следственным и оперативникам во время досудебного следствия предстоит выяснить еще много вопросов относительно целей хранения, источников приобретения этих опасных предметов и подобного.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержана группировка, продававшая боеприпасы и взрывчатку в зоне проведения ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Житель Лисичанска, стрелявший 15 марта в продавщицу в магазине, сдал правоохранителям свой схрон с оружием, - Нацполиция 01
Житель Лисичанска, стрелявший 15 марта в продавщицу в магазине, сдал правоохранителям свой схрон с оружием, - Нацполиция 02
Житель Лисичанска, стрелявший 15 марта в продавщицу в магазине, сдал правоохранителям свой схрон с оружием, - Нацполиция 03
Житель Лисичанска, стрелявший 15 марта в продавщицу в магазине, сдал правоохранителям свой схрон с оружием, - Нацполиция 04

Также читайте: Мужчина на Киевщине стрелял в полицейских резиновыми пулями и сопротивлялся при задержании: один правоохранитель ранен, второй - травмирован

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100