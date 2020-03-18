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18.03.20 11:34

Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок. ФОТОрепортаж

В первый день прекращения работы столичного метро на остановках общественного транспорта образовались очереди людей, которые не помещаются в переполненные автобусы и маршрутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, реалии серьезно отличаются от кабинетных разговоров чиновников о различных запретах. Например, так происходит проезд в общественном транспорте - без масок и ограничений по количеству пассажиров", - говорится в комментарии "Киева Оперативного" к опубликованным фото.

При этом, как отмечается, в большинстве случаев люди говорят, что готовы не нарушать правил, только если бы создали такие условия (выдал маски, увеличил количество наземного транспорта и т.д.), а не просто начали запрещать.

Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок 01
Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок 02
Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок 03
Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок 04
Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок 05

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Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок 06
Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок 07
Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок 08Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок 09

Фото - Транспорт Києва/FB 

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Напомним, со вчерашнего дня в связи с общенациональным карантином остановили работу Киевский и Харьковский метропролитен.

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