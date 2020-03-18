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18.03.20 12:15

Автомобиль скорой попал в ДТП в Виннице, пятеро людей травмированы, - Нацполиция. ФОТО

17 марта в Виннице на улице Немировское шоссе произошла авария с участием трех автомобилей, среди которых карета скорой помощи. В результате аварии пострадали пять человек. Все они с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Винницкой области.

По информации следствия, водитель автомобиля скорой помощи Peugeot Boxer, 27-летний житель г. Гайсин, двигаясь в направлении Винницы с включенными проблесковыми маячками, допустил столкновение с автомобилем Renault Trafic, который выезжал со второстепенной дороги на зеленый сигнал светофора. В результате столкновения скорая помощь столкнулась с отбойником и перевернулась на крышу автомобиля Mazda, которая стояла на светофоре на встречной полосе движения.

В результате аварии пострадали медики из скорой помощи возрастом 37 и 45 лет, ее водитель и 63-летний больной, которого с инсультом быстрая везла в винницкую больницу. Кроме этого, в больницу госпитализированы 32-летний водитель Renault Trafic.

Водитель Mazda и трое его пассажиров - не пострадали.

Полицией начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено до 3 лет ограничения свободы. Проводится расследование. 

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Автомобиль скорой попал в ДТП в Виннице, пятеро людей травмированы, - Нацполиция 01

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