ВОЗ передала Украине набор реагентов для диагностики коронавируса. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу украинского представительства Всемирной организации здравоохранения.

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала второй набор реагентов для тестирования на COVID-19 для примерно 5000 реакций в Центр Общественного Здоровья МОЗ Украины. Первый набор был на 3000 реакций", — сказано в сообщении.

В Центре общественного здоровья отметили, что набора из 5000 реакций хватит для тестирования более чем 1600 человек.

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Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией — пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

Кабмин советует органам власти и предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу. Президент и премьер-министр призывают украинцев оставаться дома.

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