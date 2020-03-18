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18.03.20 15:46

10 киевских трамваев встали в затор, так как водитель одного из них отказался перевозить больше десяти пассажиров. ФОТО

Мужчина отказался продолжать движение и вызвал полицию. Полицейские пояснили, что он все сделал правильно, а если бы ехал — мог бы заплатить штраф в 32 тысячи гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".

Инцидент произошел на улице Закревского. В салон зашли более 10 человек, не все они были в масках. Водитель отказался продолжить движение до тех пор, пока часть пассажиров не выйдут из трамвая. Люди отказались выходить, и тогда водитель вызвал полицию.

10 киевских трамваев встали в затор, так как водитель одного из них отказался перевозить больше десяти пассажиров 01

Патрульные, прибывшие на место, не разрешили движение, пока не будут соблюдены нормы.

Один из патрульных заявил, что водитель поступил правильно и трамвай не двинется, пока в салоне будет 10 человек или меньше.

Полицейский уточнил, что в случае, если водитель нарушает постановление, на него могут составить протокол об административном нарушении по ст 44-3. На пассажиров полицейские протокол составить не могут.

10 киевских трамваев встали в затор, так как водитель одного из них отказался перевозить больше десяти пассажиров 02

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По словам полицейского, только у его патруля это уже 8 подобный вызов за утро. Он также добавил, что патрули контролируют выполнение постановления и проверяют по городу, все ли водители общественного транспорта соблюдают требования.

Полицейский уточнил, что водителям грозит штраф до 32 тысяч. Сегодня патруль уже составил несколько таких протоколов, которые передадут в суд.

В конце концов несколько человек уговорили выйти, и трамвай продолжил движение.

10 киевских трамваев встали в затор, так как водитель одного из них отказался перевозить больше десяти пассажиров 03

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В пресс-службе патрульной полиции Киева сообщили, что сейчас полицейские реагируют на все сообщения службы 102, которые поступают о нарушении карантина. Также если они замечают нарушения во время патрулирования, то останавливаются и прекращают нарушения. В первую очередь полицейские проводят разъяснительную и профилактическую работу.

По словам пресс-секретаря патрульной службы Романа Мартынчука, пассажиры обычно относятся к этому с пониманием. Сейчас в базе нет информации о составленных протоколах в Киеве, возможно, они были составлены, но их еще не внесли в базу.

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