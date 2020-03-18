10 киевских трамваев встали в затор, так как водитель одного из них отказался перевозить больше десяти пассажиров. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".

Инцидент произошел на улице Закревского. В салон зашли более 10 человек, не все они были в масках. Водитель отказался продолжить движение до тех пор, пока часть пассажиров не выйдут из трамвая. Люди отказались выходить, и тогда водитель вызвал полицию.

Патрульные, прибывшие на место, не разрешили движение, пока не будут соблюдены нормы.

Один из патрульных заявил, что водитель поступил правильно и трамвай не двинется, пока в салоне будет 10 человек или меньше.

Полицейский уточнил, что в случае, если водитель нарушает постановление, на него могут составить протокол об административном нарушении по ст 44-3. На пассажиров полицейские протокол составить не могут.

Читайте на Цензор.НЕТ: Шмыгаль поручил полиции проконтролировать, чтобы в маршрутках ездили не больше 10 человек

По словам полицейского, только у его патруля это уже 8 подобный вызов за утро. Он также добавил, что патрули контролируют выполнение постановления и проверяют по городу, все ли водители общественного транспорта соблюдают требования.

Полицейский уточнил, что водителям грозит штраф до 32 тысяч. Сегодня патруль уже составил несколько таких протоколов, которые передадут в суд.

В конце концов несколько человек уговорили выйти, и трамвай продолжил движение.

Также на Цензор.НЕТ: Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок. ФОТОрепортаж

В пресс-службе патрульной полиции Киева сообщили, что сейчас полицейские реагируют на все сообщения службы 102, которые поступают о нарушении карантина. Также если они замечают нарушения во время патрулирования, то останавливаются и прекращают нарушения. В первую очередь полицейские проводят разъяснительную и профилактическую работу.

По словам пресс-секретаря патрульной службы Романа Мартынчука, пассажиры обычно относятся к этому с пониманием. Сейчас в базе нет информации о составленных протоколах в Киеве, возможно, они были составлены, но их еще не внесли в базу.

Также на Цензор.НЕТ: Открывайте метро. Что показывает первый день карантина и остановки метро в Киеве?