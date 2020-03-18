СБУ предупредила похищение с целью выкупа бывшего судьи Высшего хозяйственного суда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

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По данным следствия, организатором преступления является бывший начальник Александрийского ГАИ УМВД Украины в Кировоградской области. Таким образом экс-гаишник решил улучшить свое материальное положение.

Исполнителя для осуществления преступного замысла он подыскивал в среде криминальных кругов Кировоградщины. По замыслу злоумышленника его сообщник должен был похитить судью в столице и насильно удерживать в одном из киевских гаражей.

Сам же организатор шантажем и запугиванием хотел заставить жену потерпевшего - секретаря Верховного суда Украины - заплатить 300 000 долларов выкупа. Деньги женщина должна была передать через его сообщника.

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Правоохранители организовали в Киеве имитацию похищения "жертвы".

Чтобы замести следы и избежать разоблачения, организатор для ведения переговоров приобрел отдельные средства связи и осуществлял звонки из Кременчуга Полтавской области.

Задержали заказчика похищения на одной из автозаправок на Кировоградщине после получения оговоренного выкупа.







