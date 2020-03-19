В Раде опровергли слова Зеленского, что заболевший коронавирусом нардеп Шахов был в парламенте 17 марта. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

"В ответ на запросы средств массовой информации относительно участия народного депутата Сергея Шахова в пленарных заседаниях сообщаем, что указанный политик, как ранее сообщалось, на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта 2020 отсутствовал. Также отмечаем, что Сергей Шахов не присутствовал на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта 2020 но не голосовал", - говорится в сообщении.

Соответствующую информацию в Раде проиллюстрировали фотосправкой регистрации народного депутата за выбранный период с 3 по 18 марта 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

Президент Зеленский заявил, что 17 марта персональная карточка Шахова для голосований была зарегистрирована в Раде.

Позже народный депутат Украины Сергей Шахов опроверг, слова президента Зеленского, что 17 марта его персональная карточка была зарегистрирована в Раде.

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