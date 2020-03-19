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19.03.20 11:01

Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киев продолжает жить в условиях карантина и неработающего метро.

Фотокорреспондент Цензор.НЕТ заснял, как жители Киева с утра пытаются добраться до работы в условиях карантина.

Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 01

Маршрутки в Киеве ходят достаточно часто.

Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 02

Однако в салоны пускают больше установленной властями нормы в 10 человек.

Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 03

Также значительная часть людей не пользуются масками.

Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 04
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 05
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 06
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 07
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 08
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 09
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 10
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 11
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 12
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 13
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 14
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 15
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 16

Вместе с тем, на самых популярных маршрутах наблюдается значительная переполненность общественного транспорта.


Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 17
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 18

Киев, 19 марта, карантин, переполненная маршрутка.


Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 19

На остановках большое скопление пассажиров в ожидании транспорта.

Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 20
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 21
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 22

Фото: Цензор.НЕТ.


Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 23

"Стихийный карантин в Киеве на Черниговской. Люди штурмуют автобусы, а полиция пытается обеспечить решение властей о 10 пассажирах в масках на борту. Один автобус потенциальные пассажиры остановили, перекрыв ему дорогу, и начали заходить внутрь. Люди толкаются с полицейскими", - рассказал журналист Сергей Щербина.


Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина 24

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