Полтавские депутаты провели сессию горсовета на улице из-за угрозы коронавируса. ФОТО

Сессия проходила во внутреннем дворе горсовета в закрытом режиме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Во время сессии депутаты выделили на противодействие распространению коронавируса 34,5 млн грн. Как сообщил и. о. мэра города, секретарь городского совета Александр Шамота, значительную часть этих средств направят на материальное обеспечение полтавских больниц.

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"Также из общей суммы 1 млн 250 тыс. грн выделят на программу гражданской защиты населения, а именно на создание материального резерва, который понадобится для патрульных полицейских и других работников, которые будут контролировать въезды в Полтаву. Эти мобильные бригады должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме этого, 300 тыс. грн (по 100 тыс. грн на каждый райсовет города) выделят по программе борьбы с преступностью. Эти средства направят общественным формированиям по безопасности", - заявил Шамота.





Также в мэрии Полтавы сообщили, что на выделенные средства будет приобретено 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, 11133 тест-системы для выявления коронавируса. Около 7 млн грн направят на закупку средств индивидуальной защиты, более 4 млн грн - на приобретение лекарств.