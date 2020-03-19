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19.03.20 12:53

Улыбка дня: лайфхаки украинцев по борьбе с коронавирусом. ФОТОрепортаж

Украинцы приспосабливаются к жизни в условиях угрозы коронавируса.

Цензор.НЕТ подобрал ряд интерсных способов, которыми украинцы пытаются уберечься от коронавируса.

Улыбка дня: лайфхаки украинцев по борьбе с коронавирусом 01

"Вот встретил человека-postapocalyptic, который думает, что он выживет, держа метровую дистанцию по кругу вокруг себя, и чувака-кашлюна, который реально усомнился", - рассказал Геннадий Курочка.

Улыбка дня: лайфхаки украинцев по борьбе с коронавирусом 02
Улыбка дня: лайфхаки украинцев по борьбе с коронавирусом 03

"ВСУ к короновирусу готовы, не пройдет зараза))", - подписал свои фото Александр Дадж.

Улыбка дня: лайфхаки украинцев по борьбе с коронавирусом 04

"Читайте только проверенные источники", - подписал свое фото Алексей Перкин.

Тем временем в Беларуси:

Улыбка дня: лайфхаки украинцев по борьбе с коронавирусом 05
Улыбка дня: лайфхаки украинцев по борьбе с коронавирусом 06
Улыбка дня: лайфхаки украинцев по борьбе с коронавирусом 07
Улыбка дня: лайфхаки украинцев по борьбе с коронавирусом 08

 
 
 
 
 
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МИР Такой Шахерезаде коронавирус вовсе не страшен . . . #МИР #беларусь #борисов #минск #шахерезада #коронавирус #world #belarus #borisov #tip_ok

Публикация от Tip_OK (@tip_ok1)

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