Улыбка дня: лайфхаки украинцев по борьбе с коронавирусом. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ подобрал ряд интерсных способов, которыми украинцы пытаются уберечься от коронавируса.
"Вот встретил человека-postapocalyptic, который думает, что он выживет, держа метровую дистанцию по кругу вокруг себя, и чувака-кашлюна, который реально усомнился", - рассказал Геннадий Курочка.
"ВСУ к короновирусу готовы, не пройдет зараза))", - подписал свои фото Александр Дадж.
"Читайте только проверенные источники", - подписал свое фото Алексей Перкин.
Тем временем в Беларуси:
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МИР Такой Шахерезаде коронавирус вовсе не страшен . . . #МИР #беларусь #борисов #минск #шахерезада #коронавирус #world #belarus #borisov #tip_ok
Публикация от Tip_OK (@tip_ok1)