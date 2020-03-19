Контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ, который пытался передать секретную информацию в сфере кораблестроения. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что житель Николаевской области инициативно установил контакт с представителями ФСБ РФ для передачи секретных данных за деньги. По заданию кураторов агент собирал секретную информацию о деятельности одного из ведущих предприятий кораблестроения, в частности о его технических разработках", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники СБУ задокументировали контакты фигуранта с представителями спецслужб РФ и задержали на попытке передачи данных электронным путем.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.