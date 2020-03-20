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20.03.20 08:38

Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок. ФОТОрепортаж

Для контроля ситуации и недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на въездах-выездах города Киев (на основных дорогах) действуют 8 стационарных постов. В состав постов входят представители полиции и военнослужащие Нацгвардии.

Правоохранители проверяют соблюдение количественных ограничений пассажирских перевозок водителями и перевозчиками и наличие необходимых документов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.

Основная цель мероприятий - разъяснительная. Водителей предупреждают о необходимых мерах безопасности, предупреждают о наличии ответственности за несоблюдение требований. Это превентивные меры, проводимые особенно с теми субъектами, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок.

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Всего в сутки для выполнения задач на постах привлекаются 80 гвардейцев. Военнослужащие и полицейские обеспечены масками и дезинфицирующими средствами. Водители и пассажиры относятся с пониманием к неудобствам. Грубых нарушений, по словам правоохранителей, за вчера не было.

Соответствующие государственные структуры работают в усиленном режиме и организуют максимальное взаимодействие и взаимопомощь для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории государства. Основными направлениями такой совместной работы является своевременное выявление контактных лиц и обеспечение их самоизоляции, принятие мер по ограничению их общения с другими гражданами.

Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 01
Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 02
Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 03
Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 04
Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 05
Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 06
Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 07
Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 08
Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 09
Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 10
Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 11
Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 12
Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 13
Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 14

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