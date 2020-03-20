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20.03.20 10:00

Нацгвардию привлекли к обеспечению карантинных мероприятий из-за коронавируса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса военнослужащих Национальной гвардии привлекли к проведению ограничительных карантинных мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацгвардии.

"В связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса режим чрезвычайной ситуации введен в трех областях: Киевской, Житомирской и Черновицкой. Гвардейцы начали нести службу совместно с сотрудниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах в населенных пунктах на территории Украины", - сообщает Нацгвардия.

Нацгвардию привлекли к обеспечению карантинных мероприятий из-за коронавируса 01

Отмечается, что сейчас военнослужащие дежурят на въездах в Киев, Винницу, в Днепре, Черкассах, в населенных пунктах Ямпольского района. Правоохранители проводят разъяснительную работу, контролируют перевозчиков, чтобы они не нарушали ограничения, установленные на время карантина.

Нацгвардию привлекли к обеспечению карантинных мероприятий из-за коронавируса 02

Кроме того, с 16 марта военнослужащие Днепровского полка охраны общественного порядка Нацгвардии несут службу на объекте обсервации в пригороде Днепра, где сейчас находятся граждане Украины, которые прибыли из европейских стран.

Нацгвардию привлекли к обеспечению карантинных мероприятий из-за коронавируса 03

Также вместе с сотрудниками полиции гвардейцы дежурят возле Александровской больницы в столице. Эта больница - одна из трех в Киеве, где готовы лечить взрослых пациентов с осложнениями от коронавирусной инфекции COVID-19.

Для одной смены привлекается 10 гвардейцев воинской части 3066.

Сообщается, что нацгвардейцы обеспечены средствами индивидуальной медицинской защиты. Кроме того, все военнослужащие перед началом и после завершения службы будут проходить медицинский осмотр.

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