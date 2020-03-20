Сегодня военный грузовой самолет вылетает в Китай за тестами на COVID-19, масками и медоборудованием, - "слуга народа" Мотовиловец. ФОТО

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Военный грузовой самолет ИЛ 76 вскоре взлетает из аэропорта "Борисполь" в Гуанчжоу, Китай. В 11.00 в субботу борт примет медицинский груз - лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое. Я имею честь сопровождать этот полет, чтобы оформить документы и груз", - написал он.

Вместе с тем, он выразил благодарность за огромную работу, которая сделала возможной эту передачу ценного груза Украины, представителям бизнес-сообщества, Офиса Президента и всем министерствам, которые участвовали в организации.

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Фото: Мотовиловец/Facebook

"Это лишь первый полет, на следующей неделе будет еще один. Все будет хорошо. Берегите себя", - резюмировал Мотовиловец.

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