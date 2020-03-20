Вчера от пули снайпера террористов погиб украинский воин Алексей Золин, 35-летний сержант 30-й ОМБ, - Житомирская ОГА. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

"Сержант Алексей Сергеевич Золин родился 11 июля 1984. Служил по контракту в 30-й ОМБ с 2018 года. Погиб 19 марта 2020 во время снайперского обстрела от огнестрельного ранения в голову", - сказано в сообщении.

У погибшего остались родители и дочь. О том, когда похоронят защитника сообщат позже.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего", - добавили в пресс-службе Житомирской ОГА.

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Напомним, ранее информация о гибели украинского воина была официально подтверждена штабом ООС. В сообщении пресс-центра отмечается: "Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

К сожалению, сегодня, 19 марта Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позициий на Луганщине, от вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего воина. Такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными".