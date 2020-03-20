Контрабандист пытался вывезти в страны СНГ старинные иконы, деньги и книги, датированные XVIII-XIХ веком, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, коллекционер с Волыни планировал переместить за границу старинные иконы, бумажные деньги и религиозные старопечатные книги, датированные XVIII-XIХ веком. Реликвии он скупал у местных жителей, а покупателей намеревался подыскать уже за пределами страны.

Разоблачили мужчину на таможенном посту "Городище". Древности правоохранители обнаружили скрытыми среди его багажа. У злоумышленника изъяты 14 предметов старины, которые сейчас направлены для проведения искусствоведческих экспертиз.

Открыто уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (покушение на совершение контрабанды) Уголовного кодекса Украины.

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