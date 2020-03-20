Полиция зафиксировала в Киеве 49 случаев нарушения карантина. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Полицейские фиксируют несоблюдение установленных ограничений, большинство из которых - это нарушение правил пассажирских перевозок, а также заведения торговли и общественного питания, не прекратившие свою деятельность", - сказано в сообщении.

Полицейские составили на нарушителей админпротоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - отметили в полиции.

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Полицейские просят граждан, обнаруживших нарушение условий карантина, сообщать об этом по спецлинии 102.







