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21.03.20 11:04

С погибшим на Донбассе воином 30-й ОМБр Алексеем Золиным простятся завтра в Житомире. ФОТО

Завтра, 22 марта, на Смолянском военном кладбище Житомира, в 13.00 начнется церемония прощания с Алексеем Сергеевичем Золиным, 1984 года рождения, сержантом, старшим стрелком механизированной роты механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады, который погиб 19 марта вечером в Попаснянском районе Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Алексей Золин родился 11.07.1984 года в Житомире. Учился в общеобразовательной школе №7, после школы поступил в Технологический колледж. В 2002-2004 годах проходил срочную службу в 95-й отдельной аэромобильной (в то время) бригаде. 31.01.2015 года был мобилизован в Вооруженные Силы Украины, служил в 13-м отдельном батальоне 95-й бригады. В 2017 году был демобилизован, но в начале 2018 г. подписал контракт и продолжил находиться в рядах 95-й ОДШБр, а позже - 30-й ОМБр.

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У Алексея Золина остались отец (подполковник запаса, участник боевых действий, участник АТО), мать, сестра и дочь.

С погибшим на Донбассе воином 30-й ОМБр Алексеем Золиным простятся завтра в Житомире 01

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