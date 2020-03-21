Кто умер в Италии от коронавирусной инфекции: средний возраст погибших составляет 79,4 года. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своем ЖЖ журналист Андрей Мальгин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Италии и США зафиксированы по 5,5 тыс. новых случаев коронавируса. ИНФОГРАФИКА

Средний возраст умерших составляет 79,4 года, что примерно на 15 лет выше, чем в целом у инфицированных коронавирусом пациентов. 71,6% умерших - это мужчины и 28,4% - женщины. Зарегистрировано только два человека, умерших в возрасте до 40 лет: это мужчина 39 лет с ранее существовавшими психическими заболеваниями, диабетом и ожирением, он умер дома, а также женщина 39 лет, с уже существующим онкологическим заболеванием, она умерла в больнице. График показывает, что после 70 лет летальность значительно увеличивается.



Летальность в зависимости от возраста:

Решающую роль играет наличие хронических патологий, уже существовавших у умерших от инфекции COVID-19 пациентов. Наиболее распространенные хронические патологии у умерших (надо учитывать, что сочетание нескольких факторов увеличивает вероятность плохого исхода):



ишемическая кардиопатия - 37,3%

мерцательная аритмия - 26.5%

перенесенный инсульт - 8,2%

артериальная гипертензия - 76,5%

сахарный диабет - 37,3%

деменция - 4,5%

хроническая обструктивная болезнь легких - 9,7%

рак, активный в течение последних 5 лет - 19,4%

хроническая гепатопатия - 7%

хроническая почечная недостаточность - 17,5%



Приведена также статистика по симптомам, которые сопровождали заболевание. Их пять:



кровохарканье - 4%

диарея - 4%

одышка - 83%

кашель - 45%

повышенная температура - 80%

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