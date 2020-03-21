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21.03.20 13:14

Полицейские изъяли около 300 несертифицированных в Украине тестов для определения короновируса, которые продавал житель Ирпеня. ФОТО

Работники Департамента киберполиции совместно с участковыми офицерами полиции Киево-Святошинского отдела полиции ГУНП в Киевской области разоблачили 38-летнего жителя Ирпеня, который занимался продажей тестов на коронавирус.

Об этом сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Заказы принимал через мессенджер. Цена одного такого теста составляла около 750 гривен.

Как сообщают в Нацполиции, согласно информации Министерства здравоохранения, указанный тест не получил декларацию о соответствии в Украине.

В отношении этого гражданина составили административный протокол по ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях. По решению суда он обязан уплатить 17, 5 тысяч гривен.

Изъято около трехсот единиц товара.

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Полицейские изъяли около 300 несертифицированных в Украине тестов для определения короновируса, которые продавал житель Ирпеня 01

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