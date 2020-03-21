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21.03.20 14:05

COVID-19: В Черновцах один из въездов в город заблокировали бетонными плитами. ФОТОрепортаж

В Черновцах с 20 марта полностью перекрыли движение транспорта на въезде/выезде из города вблизи объездного кольца в селе Магала Новоселицкого района в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил городской председатель Черновцов Алексей Каспрук, такие нововведения предусмотрены распоряжением чиновника, которое он подписал 20 марта.

Согласно документу, с 20 марта патрульные полиции поручили полностью перекрыть движение транспорта на въезде/выезде из Черновцов. Кроме того, начальнику городского коммунального предприятия "Миськшеп" поручено на время перекрытия установить строительные блоки с обеих сторон моста через Прут на ул. Сечевых Стрельцов и соответствующие дорожные знаки для объезда участка.

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COVID-19: В Черновцах один из въездов в город заблокировали бетонными плитами 01
COVID-19: В Черновцах один из въездов в город заблокировали бетонными плитами 02
COVID-19: В Черновцах один из въездов в город заблокировали бетонными плитами 03
COVID-19: В Черновцах один из въездов в город заблокировали бетонными плитами 04

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