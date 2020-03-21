"Базар - это святое?": Продуктовый рынок в Боярке, на который идут в основном пенсионеры, открылся, несмотря на карантин. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пользователь Валерий Ющук.

"Карантин, говорили они, главное в подъезде попшикать для запаха, кофейни закрыть и чтоб в аптеках и "Ощадбанке" не больше, чем по три за раз. А базар это святое для боярчанина да Alexandr Zarubin? Люди, которые работают на нем, не стационарно это делают, поэтому уже могли потенциально, что-то привезти и повезут куда-то от нас что-то. Категория населения (учитывая цены там), которые туда идут, - это люди из группы риска - пенсионеры и пожилые люди. Обрабатывать дезсредствами рабочие места там, еще труднее! Неужели невозможно принять меры!", - написал он, опубликовав фотографии базара.





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