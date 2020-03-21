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21.03.20 17:57

СБУ пресекла попытку вывоза за границу 80 тысяч респираторных масок на Закарпатье. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли незаконную попытку вывоза из страны 80 тысяч респираторных масок, запрещенных правительством к экспорту в условиях карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба СБУ сообщает на странице в Facebook.

"На посту "Тиса" Закарпатской таможни правоохранители остановили грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено 80 тысяч респираторных масок, которые злоумышленники пытались вывезти за границу, несмотря на введенные правительством ограничения из-за эпидемиологической ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, в таможенную декларацию нарушители внесли ложные сведения о количестве и качестве товара, ориентировочная стоимость которого составляет более 3,4 млн грн. В рамках производства, открытого по ст. 472 Таможенного кодекса Украины, на изъятые средства защиты наложен арест.

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СБУ пресекла попытку вывоза за границу 80 тысяч респираторных масок на Закарпатье 01
СБУ пресекла попытку вывоза за границу 80 тысяч респираторных масок на Закарпатье 02
СБУ пресекла попытку вывоза за границу 80 тысяч респираторных масок на Закарпатье 03
СБУ пресекла попытку вывоза за границу 80 тысяч респираторных масок на Закарпатье 04

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