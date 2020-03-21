СБУ пресекла попытку вывоза за границу 80 тысяч респираторных масок на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба СБУ сообщает на странице в Facebook.

"На посту "Тиса" Закарпатской таможни правоохранители остановили грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено 80 тысяч респираторных масок, которые злоумышленники пытались вывезти за границу, несмотря на введенные правительством ограничения из-за эпидемиологической ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, в таможенную декларацию нарушители внесли ложные сведения о количестве и качестве товара, ориентировочная стоимость которого составляет более 3,4 млн грн. В рамках производства, открытого по ст. 472 Таможенного кодекса Украины, на изъятые средства защиты наложен арест.

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