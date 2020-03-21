Минздрав подтвердил еще 7 случаев COVID-19, всего - 47 заболевших в Украине. ИНФОГРАФИКА

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ, новый коронавирус подтвержден у 10 человек из Черновицкой, одного - из Житомирская, двух - из Киевской, одного - из Донецкой, двух - из Ивано-Франковской областей и двух - из Киева.

Также исследования проводят региональные лаборатории. Они обнаружили:

Черновицкая - 15

Днепропетровская - 2;

Житомирская - 1;

Львовская - 1;

Киевская - 2;

Тернопольская - 1;

Киев - 7, из которых 6 - за эти сутки.

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Количество летальных исходов не изменилось - 3.

Всего вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 790 образцов.





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