Минздрав подтвердил еще 7 случаев COVID-19, всего - 47 заболевших в Украине. ИНФОГРАФИКА

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ, новый коронавирус подтвержден у 10 человек из Черновицкой, одного - из Житомирская, двух - из Киевской, одного - из Донецкой, двух - из Ивано-Франковской областей и двух - из Киева.
Также исследования проводят региональные лаборатории. Они обнаружили:
- Черновицкая - 15
- Днепропетровская - 2;
- Житомирская - 1;
- Львовская - 1;
- Киевская - 2;
- Тернопольская - 1;
- Киев - 7, из которых 6 - за эти сутки.
Количество летальных исходов не изменилось - 3.
Всего вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 790 образцов.