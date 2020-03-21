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21.03.20 21:29

Минздрав подтвердил еще 7 случаев COVID-19, всего - 47 заболевших в Украине. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 21:00 21 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья (ЦОЗ) получено всего 18 положительных результатов на COVID-19.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ, новый коронавирус подтвержден у 10 человек из Черновицкой, одного - из Житомирская, двух - из Киевской, одного - из Донецкой, двух - из Ивано-Франковской областей и двух - из Киева.

Также исследования проводят региональные лаборатории. Они обнаружили:

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Количество летальных исходов не изменилось - 3.

Всего вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 790 образцов.

Минздрав подтвердил еще 7 случаев COVID-19, всего - 47 заболевших в Украине 01
Минздрав подтвердил еще 7 случаев COVID-19, всего - 47 заболевших в Украине 02

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