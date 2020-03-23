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23.03.20 08:58

Украинские бронеавтомобили "Варта-Новатор" начали передавать в боевые бригады ВСУ. ФОТОрепортаж

"Український Тиждень" опубликовал фото новой бронемашины "Варта-Новатор".

Об этом сообщает пресс-служба 93-й ОМБр, передает Цензор.НЕТ.

"В боевые бригады Вооруженных Сил начали передавать бронеавтомобили "Варта-Новатор". Это разработка компании "Украинская бронетехника". Машина весит 9 тонн и изготовлена на шасси Ford 550, которое было специально усилено. На фото - "Новатор", который получила 93-я бригада "Холодный Яр". На него установили противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П". Сейчас в подразделении противотанковые рассчеты, в том числе женские, осваивают новую бронемашину", - пишет издание.

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Украинские бронеавтомобили Варта-Новатор начали передавать в боевые бригады ВСУ 01
Украинские бронеавтомобили Варта-Новатор начали передавать в боевые бригады ВСУ 02
Украинские бронеавтомобили Варта-Новатор начали передавать в боевые бригады ВСУ 03
Украинские бронеавтомобили Варта-Новатор начали передавать в боевые бригады ВСУ 04
Украинские бронеавтомобили Варта-Новатор начали передавать в боевые бригады ВСУ 05
Украинские бронеавтомобили Варта-Новатор начали передавать в боевые бригады ВСУ 06
Украинские бронеавтомобили Варта-Новатор начали передавать в боевые бригады ВСУ 07
Украинские бронеавтомобили Варта-Новатор начали передавать в боевые бригады ВСУ 08
Украинские бронеавтомобили Варта-Новатор начали передавать в боевые бригады ВСУ 09
Украинские бронеавтомобили Варта-Новатор начали передавать в боевые бригады ВСУ 10
Украинские бронеавтомобили Варта-Новатор начали передавать в боевые бригады ВСУ 11

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